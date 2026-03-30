انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول لشركاء حج 1447هـ بالقضارف

انعقد اليوم بمباني وزارة الصحة بولاية القضارف الاجتماع التنسيقي الأول لشركاء حج 1447هـ، برئاسة د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة الوزير المكلف، وبمشاركة الإدارات المعنية بوزارة الصحة وإدارة الجوازات، وبحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف ومدير الإدارة العامة للحج والعمرة.

وبحث الاجتماع سبل تسهيل وتبسيط إجراءات الحج، بما يشمل الكشف الطبي وتطعيم الحجاج والإجراءات الهجرية، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الجهات ذات الصلة لضمان انسياب الخدمات.

وأكد د. أحمد الأمين آدم، رئيس اللجنة العليا لإنجاح البرنامج الدعوي، أهمية التكامل بين شركاء الحج لتقديم خدمات متميزة لحجاج الولاية، مشدداً على ضرورة تبسيط كافة الإجراءات بما يمكن الحجاج من أداء مناسكهم بسهولة ويسر .

من جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ عبدالرحيم أحمد محمد بجهود شركاء الحج في تسهيل الإجراءات، موضحاً أن عدد حجاج الولاية لهذا العام بلغ (912) حاجاً وحاجة، وأكد أن تبسيط الإجراءات يهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة للحجاج للتفرغ للعبادة.

وأشار إلى أن الاجتماع خرج بجملة من المخرجات المهمة، من بينها تسهيل الإجراءات الطبية قبل السفر وأثناءه وبعد وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة لتادية المناسك، إلى جانب توفير فريق متكامل من الجوازات لتسهيل إستخراج الجوازات والأوراق الثبوتية في الوقت المناسب.

