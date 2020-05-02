تكليف مديرون للشركة السودانية للموارد المعدنية بالولايات





أصدر الاستاذ مبارك اردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة قراراً بالرقم (56) قضى بتكليف سبعة جيلوجيين من إدارات الشركة المختلفة لإدارة مكاتب الشركة بالولايات والذي يأتي فى ظل إعادة ترتيب الشركة السودانية للموارد المعدنية في المركز والولايات.

ونص القرار بتكليف المهندس جيلوجي بهاء الدين نمر لمكتب ولاية شمال كردفان، المهندس جيلوجي إدريس سليمان لمكتب غرب كردفان، مهندس جيلوجي صلاح الشيخ للنيل الأزرق، المهندس جيلوجي معتصم إسحاق يوسف للولاية الشمالية، المهندس جيلوجي على حسن الحسين للبحر الأحمر، المهندس جيلوجي عبدالمجيد أنور ابراهيم للقضارف، والمهندس جيلوجي على تاج الدين الحلو لولاية كسلا .

ويأتي هذا القرار في ظل إدارة جديدة تسعي لضمان فاعليتها ومواكبتها للسياسات الجديدة .

سونا

شارك الموضوع :





