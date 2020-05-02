الشرطة الأمنية تضبط “373” برميل وقود مهرب بالبطانة ومدينة نيالا





تمكنت إدارة الشرطة الأمنية من ضبط كمية (373) برميل وقود مهرب بمنطقة (شاور) بمحلية البطانة بولاية القضارف ومدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن االعملية تمت بناء على المعلومات الدقيقة التي توفرت لإدارة الشرطة الامنية بالولاية، عن تفريغ ناقلة قادمة من ميناء بورتسودان لحمولتها من الوقود عندما كانت في طريقها إلى إحدى طلمبات الولاية حيث تم تحريك فريق وتمت مداهمة المنطقة، وضبط (123) برميل جازولين، وتم القاء القبض على المتهمين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بقسم شرطة شاور بالمحلية توطئة لتقديمهم إلى العدالة.

وعلى ذات الصعيد تمكنت الشرطة الأمنية بنيالا من ضبط (250) برميل جازولين مهربة، حيث تمكن فريق من الشرطة الأمنية بنيالا حاضرة ولاية جنوب دا فور من ضبط (250 ) برميل جازولين تم تفريغها من تانكر كان يحمل حصة وقود خاصة بالولاية وتخزينها بمخازن بالمنطقة الصناعية نيالا.

وأشار العقيد شرطة هاشم على صالح، مدير ادارة٥ الشرطة الأمنية بولاية جنوب دارفور في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة) إلى ورود معلومات تفيد بوجود تانكر يفرغ وقود في أحد المخازن ليلا وبالرصد والمتابعة تم ضبط التانكر وهو يفرغ حمولته من الجازولين وبالتحري اتضح أن الحصة تخص الولاية وأتت عبر وكيل طلمبات وقود قام بتفريغها داخل مخازن متفرقة بالمنطقة الصناعية ليقوم ببيعها في السوق الأسود، مشيرا إلى استمرار إدارته في مداهمة كافة المخازن المشبوهة حتى يتم تجفيف كل بؤر الفساد وضبط المتلاعبين بقوت المواطن وأمن الوطن، مناشدا مواطنى الولاية بضرورة التبليغ الفوري عن كل المظاهر السالبة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

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