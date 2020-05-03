تكليف مديرين للشركة السودانية للموارد المعدنية بالولايات





أصدر مبارك اردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة قراراً بالرقم (56) قضى بتكليف سبعة جيلوجيين من إدارات الشركة المختلفة لإدارة مكاتب الشركة بالولايات والذي يأتي فى ظل إعادة ترتيب الشركة السودانية للموارد المعدنية في المركز والولايات.

ونص القرار بتكليف المهندس جيلوجي بهاء الدين نمر لمكتب ولاية شمال كردفان، الاستاذ إدريس سليمان لمكتب غرب كردفان، مهندس جيلوجي صلاح الشيخ للنيل الأزرق، المهندس جيلوجي معتصم إسحاق يوسف للولاية الشمالية، المهندس جيلوجي على حسن الحسين للبحر الأحمر، المهندس جيلوجي عبدالمجيد أنور ابراهيم للقضارف، الاستاذ على تاج الدين الحلو لولاية كسلا .

ويأتي هذا القرار في ظل إدارة جديدة تسعى لضمان فاعليتها ومواكبتها للسياسات الجديدة .

صحيفة الجريدة

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