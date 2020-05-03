مزارعون بمشروع الجزيرة يشكون تماطل البنك الزراعي دفع استحقاقاتهم





شكا مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل قسم الهدى من تماطل البنك الزراعي فى دفع مستحقاتهم لمحصول القمح رغم تسليمهم المنتج منذ شهر.

وقالوا فى حديثهم لـ (الجريدة) أمس: تعمدت ادارة البنك الزراعي فرع الهدى عدم دفع استحقاقاتنا لجهة أن المزارعين يقومون بتوريد المنتج للحصاحيصا بهدف الوزن ، ولفتوا إلى أن ادارة البنك طالبتهم بتوريد المنتج لـــ(الشونة) مباشرة حتى تستفيد من فارق الوزن ، وطالب المزارعون مجلسي السيادي والوزراء للتدخل العاجل لتوجيه البنك الزراعي بدفع استحقاقاتهم .

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة

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