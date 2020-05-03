عامر: القوات المسلحة تسخر كل إمكانياتها لمكافحة كورونا





استعرض الدكتور عميد ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة مساء الأحد بمنصة مكافحة جائحة كورونا الأدوار التى تقوم بها القوات المسلحة ضمن قوى الدولة الشاملة لمكافحة جائحة فايروس كورونا.

وحيا عامر كل القطاعات التى تشارك في مكافحة فايروس كورونا واسهمت في تخفيف آثارها والتي ما زالت مستمرة بالرغم من الجهود الكبيرة التى تقوم بها القطاعات المعنية والتي شملت الجيش الابيض وكل الفئات بما فيهم الإعلاميين والفئات الأخرى .

واشار عامر إلى أن القوات المسلحة ليست بمعزل عن المجتمع لجهة أنها في الحرب لها اجراءاتها و في السلم كذلك.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن الوضع اقتضى وقوف القوات المسلحة خلف المجهود السيادي و التنفيذي لمحاربة الجائحة مؤكدا أن كل إمكانيات القوات المسلحة سخرت لمكافحة هذه الجائحة على مستوى الخدمات الطبية أو تصنيع وتوفير الاحتياجات الخاصة بمحاربة الجائحة او التدابير الخاصة بالقوات المسلحة فى وحداتها المختلفة مبينا ان السلم الآن اقتضى الوقوف بصلابة خلف المجهود السيادي والتنفيذي من أجل محاربة هذه الجائحة التي لا تبقي ولا تذر .

وأكد أن كل إمكانات القوات المسلحة سخرت تماما لمكافحة هذه الجائحة تنفيذا لتوجيهات لجنة الأمن والدفاع بعد تكوين لجنة الطوارئ العليا سواء كان علي مستوى الخدمات الطبية أو مستوى الإنتاج والتصنيع بصورة عامة أو علي مستوى التدابير الخاصة بالقوات المسلحة بوحداتها المختلفة ومؤسساتها سواء في ولاية الخرطوم أو الولايات المختلفة .

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات حدت كثيرا من عملية انتشار الفايروس وذلك بمنح القوات المسلحة كل المعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة لها أذونات مفتوحة حتي يستطيعوا أن يؤدوا أدوارا أفضل والإنضمام إلى وحداتهم متي ما احتيج اليهم كما تم تخفيف القوات التي تعمل في الدوامات الرسمية اليومية بالقدر الذي يسمح بتسيير الأعمال دون أن يحدث ازدحاماً قد يؤثر تأثيرا سلبيا وقال إنه استجابة للتعليمات التي صدرت من وزارة الصحة تم تعقيم كل الوحدات المؤسسات العسكرية .

الخرطوم 3-5-2020 (سونا)

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