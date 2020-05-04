اجتماع إسفيري بين وزيري الثقافة في السودان والأمارات





أجرت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعاً عبر الوسائط ظهر اليوم مع وزير الثقافة والإعلام الاستاذ فيصل محمد صالح، ناقشا خلاله تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الثقافية في البلدين والعالم، والخطط اللازمة لتجاوز تأثيرات الأزمة.

وتبادل الوزيران المعلومات حول التأثيرات السالبة للظروف الحالية على العمل الثقافي بشكل عام وعلى الفاعلين الثقافيين، واستعرضت معالي نورة الكعبي الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات في هذا الجانب، كما تناولت مجالات العمل المشترك بين البلدين في الجانب الثقافي وضرورة التخطيط للبدء بها حال زوال الظروف الحالية.

وفي السياق، تقدمت الوزيرة بالشكر لحكومة السودان على مساندتها لانتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، وتعهدت بمساندة جهود السودان الثقافية والسياحية والآثارية ذات الصلة بعمل اليونسكو، وبالمقابل وجهت الدعوة عبر وزارة الثقافة للمثقفين والكتاب والفنانين السودانيين للمشاركة في المسابقات والمهرجانات الثقافية والفنية التي تنظمها دولة الإمارات.

سونا

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