تأجيل إعلان نتيجة إمتحانات شهادة مرحلة الاساس بسنار





كشفت د. مناهل موسي عبد الله وزير التربية والتوجيه المكلف بولاية سنار عن تاجيل الاعلان عن نتيجة امتحانات مرحلة الاساس بالولاية لاجل غير مسمي نسبة لدخول الولاية المرحلة الحرجه لفايروس كورونا والاعداد المتصاعده من المصابين، بالاضافة الي تنفيذ موجهات حكومة الولاية وإلالتزام بقانون الطوارئ الصحية.

يذكر ان وزارة التربية والتوجبه بولاية سنار كانت بصدد الأعلان عن نتيجة الامتحانات خلال الاسبوع الجاري إلا أن الظروف الصحية التي تمر بها الولاية ادت الى تاجيلها .

وعلي صعيد اخر تسلمت د. مناهل موسي وزير التربية والتوجيه المكلف بولاية سنار تصديق السكر المدعوم لمعلمي مرحلة الاساس وقالت د. مناهل ان السكر يتم تسليمه للمحليات بواسطة الضباط التنفيذيين بمعاونة لجنة تسيير النقابة بالمحليات ومن ثم يتم توزيعه للمعلمين.

سونا

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