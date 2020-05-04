حمدوك و آبي إحمد يبحثان العلاقات الثنائية





بحث رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ونظيره رئيس الوزراء الإثيوبي د. آبي أحمد خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا من بينها قضية ترسيم الحدود وتكوين لجنة فنية تُعنى باستكمال الترسيم على أن تشرع في مهمتها فور تكوينها.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإثيوبي د. آبي أحمد أن العلاقات بين البلدين من المتانة بمكان بحيث لا تسمح بأي توترات على الحدود وأن أي اتجاه من هذا النوع سيتم حسمه من خلال التواصل المباشر والحوار الشفاف بين قيادات البلدين السياسية والعسكرية وذلك لخصوصية العلاقة والمصالح المشتركة بين السودان وإثيوبيا

صحيفة آخر لحظة

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