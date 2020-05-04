بيان للشرطة السودانية يكشف حقيقة ما راج حول “أحمد هارون”





أصدرت الشرطة السودانية “بيان توضيحي” قبل قليل كشفت فيه حقيقة ما راج حول القيادي بالنظام السابق “أحمد هارون” حصلت “السوداني” عليه، جاء فيه:

تعرض المواطن احمد محمد هارون الموقوف بسجن كوبر لأزمة صحية بناء عليه تم أخذ عينة للفحص للاشتباه بالاصابه بفيروس كورونا بتاريخ 21 ابريل 2020م ونقل علي اثرها الي مستشفي الشرطة بتاريخ 22 ابريل 2020م وجاءت النتيجة سلبية إبان تواجده بالمستشفى واثر حدوث مضاعفات تم عمل أشعة مقطعية وفحص ثاني جاءت نتيجته موجبه ودعم بفحص ثالث وكان موجبا ايضا.

تم عمل الاحتياطات الطبية اللازمة وعزل المريض في مكان إقامته بالمستشفى تمهيدا لنقله لموقع آخر.

بعد التحسن اللاحق لحالة المريض الصحية وانفاذا لموجهات السلطات الصحية بالعزل تم نقل المذكور لموقع عزل يؤمن الرعاية الصحية ومطلوبات الحراسة والتأمين وعلي الفور شرعت الادارة العامة للخدمات الطبية في إجراءات التعقيم والاشتراطات الصحية لتأمين الكادر الطبي والمترددين علي المستشفي وسيتم إعادة المواطن المذكور الي سجن كوبر ريثما تسمح حالته الصحية بذلك.

يذكر أنه راجت العديد من الروايات علي منصات التواصل الاجتماعي وجميعها عارية تماما من الصحة.

تراهن قوات الشرطة علي وعي المواطنين الكرام وتحليهم بفضيلة الصبر وعدم الانسياق وراء الاخبار المغلوطة وغير الموثوق.

والله الموفق

المكتب الصحفي للشرطة

4مايو 2020

السوداني

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