رئيس الفاخر: ليس هنالك أي إجتماع سري لتحرير الوقود، بل لا يوجد دعم حاليا بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا





كشف الأستاذ محمود محمد محمود رئيس شركة الفاخر معلومات هامة حول الخبر الذي نشرته يوم الإثنين صحيفة الأحداث نيوز ونقلته صحيفة اليوم التالي تحت عنوان (اجتماع سري يُفضي إلى تحرير سعر الوقود).

وقال محمود (الإجتماع المقصود هو من عمل اللجان الفرعية للجنة الإقتصادية العليا، وشارك فيه رئيس لجنة الذهب والصادرات الفريق عبد الرحيم دقلو ورئيس لجنة الموارد الداخلية والخارجية صلاح مناع ونائب محافظ بنك السودان ود البشري وعدد من رجال الأعمال من مصدري المحاصيل والثروة الحيوانية وكذلك مستوردي المواد البترولية).

وأضاف محمود في تصريح خاص لصحيفة كوش نيوز (طرحنا رأينا باعتبار ان أسعار البترول العالمية انخفضت وأصبحت بنفس الأسعار التي يتم البيع بها في محطات الوقود بالسعر التجاري ولا يوجد دعم وهو راي تم طرحه لرفعه مع عدة توصيات بخصوص صادر الذهب والمحاصيل والمواشي).

وأضاف محمود (الإجتماع تم في وجود صلاح مناع وهو يمثل قوى الحرية والتغيير في اللجنة الإقتصادية العليا والناطق الرسمي بإسم لجنة إزالة التمكين ولا توجد اَي سرية في الاجتماعات).

وإستغرب مصدر إقتصادي رفيع من تسريب مثل هذه الأخبار وعكسها بصورة غير حقيقة، يراد به خلق رأي عام مضاد للمجهود الذي تقوم به الآلية الإقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو رغم الإنفراج الذي تم في كل من السلع الإستراتيجية وانحسار صفوف الخبز والغاز.

وأضاف المصدر (رفع الدعم مقابل خلق الوفرة اصبح مطلب من عامة الشعب السوداني قبل ساستهم ووزرائهم، لأن الندرة في السلع الإستراتيجية كادت أن تسبب إنهيار إقتصادي لا يمكن معالجته).

وفي شهر مارس الماضي، إستبشر الإقتصاديون في السودان بإنخفاض أسعار البترول عالمياً وأبدى الأستاذ محمود محمد محمود رئيس شركة الفاخر التي تعمل في إستيراد مشتقات النفط والقمح سعادته بالأسعار الجديدة للنفط وتوقع أن ينعكس ذلك على تدفق كميات كبيرة عبر الإستيراد مما يساهم في إنهاء أزمة نقص الوقود التي يعاني منها السودان لفترة طويلة.

الخرطوم(كوش نيوز)

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