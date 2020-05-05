حمدوك يشكر مصر على المساعدات الطبية





أعرب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك عن شكره وتقديره لدولة مصر والمساعدة الطبية التي قدمتها مؤخراً للسودان.وأجرى حمدوك امس اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، وتقدم من خلاله بالشكر للشعب المصري ولقيادته للدعم الكبير الذي قدمته مصر للسودان مساهمة منها في مكافحة جائحة “كورونا”.

وكان قد شمل الدعم الذي وصل عبر أربع طائرات عسكرية الآلاف من سترات الحماية الشخصية، ومعدات معامل، ومعقمات، أدوية، ومحاليل وريدية، وأجهزة تعقيم، ومعدات وأجهزة طبية متنوعة.

كما شدد رئيس الوزراء د عبدالله حمدوك على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين وعمقها.

من ناحيته أكد رئيس الوزراء المصري على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأن الشعب المصري لن يألوا جهداً في تقديم كافة أنواع الدعم للسودان لمكافحة هذا الوباء.

صحيفة الجريدة

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