بدء إجراءات حصر السودانيين العالقين بالمملكة المتحدة





أعلنت سفارة السودان بلندن عن بدء إجراءات حصر العالقين الذين كانوا في زيارة للمملكة المتحدة و لم يتمكنوا من العودة بسبب اغلاق المطارات لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ، ممن لديهم الرغبة في العودة وفق الإجراءات و الترتيبات التى ستضعها اللجنة العليا للطوارئ الصحية. وحددت السفارة بحسب سونا، عددا من الإشتراطات وفقا للجنة العليا للطوارىء الصحية بشأن الراغبين فى العودة والتى تتمثل فى أن تكون العودة علي النفقة الخاصة وقيام الجهات المختصة في السودان بوضع الترتيبات اللازمة لتهيئة الحجر الصحي و التفاصيل الخاصة به والموافقة علي إجراء الحجر الصحي و الإلتزام بكل ما تصدره السلطات الصحية في هذا الخصوص. وأوضحت سفارة السودان بلندن ان المعلومات المطلوبة من الراغبين في العودة هي الإسم و رقم الهاتف و مكان الإقامة في المملكة المتحدة و الجهة المقصودة في السودان إضافة إلى صورة من جواز السفر السودانى و صورة من تأشيرة الدخول و ختم الدخول في المطار.

الخرطوم: كوش نيوز

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