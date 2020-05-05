الجزيرة:سنعمل لإنزال شعار أسبوع المرور العربى لأرض الواقع





أكد اللواء شرطة حقوقي إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة ولاية الجزيرة أن أسبوع المرور العربي لهذا العام منوط به التوعية والارشاد للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك من أجل سلامة الناس وممتلكاتهم.

وأعلن شمين ل(سونا ) ان اسبوع المرور العربى يأتى هذا العام تحت شعار ( الطريق الآمن مسؤولية جماعية) حيث تتم خلاله التوعية والإرشاد للحد من إنتشار فايروس كورونا وتسخير كل إمكانيات شرطة الولاية للتوعية بأسباب إنتشار فايروس كورونا وتنفيذ الموجهات الصحية وفقا لشعار هذا العام

وكشف عن برنامج إعلامي متكامل لتحقيق السلامة المرورية وتقليل حوادث المرور التي حصدت أرواح لا تقل عن الوبائيات التي تفتك بالإنسان.

ودعا مدير شرطة الجزيرة مستخدمي الطريق للإلتزام بالضوابط المرورية والتعاون مع أفراد الشرطة لتعزيز المشاركة الجماعية في تحقيق السلامة المرورية وإنزال شعار أسبوع المرور العربي لأرض الواقع.

سونا

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