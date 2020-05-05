برشلونة يتوصل لاتفاق مع إنتر ميلان لضم لاوتارو





أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى توصل كل من برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، للصيغة النهائية لانتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إلى صفوف النادي الإسباني.

فبحسب ما نشرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، فأن الساعات الماضية شهدت اتفاقا بين برشلونة وإنتر ميلان على انتقال الدولي الأرجنتيني بدء من الموسم الجديد، مقابل 60 مليون يورو، إلى جانب لاعبين آخرين سيختارهما الإنتر من بين الرباعي:، إيفان راكيتيتش وصمويل أومتيتي ونيلسون سيميدو وأرتورو فيدال.

ونشرت الصحيفة الكتالونية على غلافها الرياضي اليوم الثلاثاء صورة لـ لاوتارو مارتينيز، وكتبت أن اللاعب أقرب حاليا إلى برشلونة، وتحدثت عن تفاصيل هذا الاتفاق بين الناديين.

وأوضحت أن اللاعب بالفعل لديه الرغبة في اللعب لفريق برشلونة، وينتظر فقط الاتفاق بين الناديين، مؤكدة أن لاوتارو لديه شرط جزائي في عقده مع إنتر ميلان قيمته 111 مليون يورو، وبرشلونة ليس لديه السيولة المادية، لدفع هذا المبلغ، ومن ثمّ فقد تم الاتفاق على دخول بعض لاعبي البارسا في الصفقة من أجل إنهائها.

وإذا تم الانتهاء من هذه الصفقة، فإن الخطوة التالية ستكون معرفة مصير لويس سواريز، فعلى الرغم من أن نجم أوروجواي أظهر رغبته في الاستمرار مع برشلونة وأوصى بالتوقيع مع لوتارو، ولكن يبقى التعايش بين إثنين من نخبة مهاجي العالم، أمراً ليس سهلاً ولن يكون غريباً أن يتحدث برشلونة مع سواريز لإيجاد حل لهذا الموضوع.

سبوتنيك

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