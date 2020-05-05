ولاية الخرطوم والصناعات الدفاعية:حملة لتعقيم 1500 موقع ومؤسسة





انطلقت اليوم حملة تعقيم المرافق الحكومية بالخرطوم في عمل مشترك بين ولاية الخرطوم ومنظومة الصناعات الدفاعية وإدارة الدفاع المدني وغطت في اليوم الاول 100 مؤسسة ضمن الخطة الكلية لتعقيم اكثر من 1500 مؤسسة.

واكد العميد ركن معتصم عبد الله الحاج نائب المدير العام لنظومة الصناعات الدفاعية“هذه الحملة لن تتوقف الى ان نقضي على هذا المرض ونناشد جميع الشباب والمؤسسات المشاركة في هذه الحملة وشعارنا هو:من احياها فكانما احيا الناس جميعا”.

واشار العميد ركن معتصم عبد الله في مخاطبته على الهواء مباشرة من منصة وزارة الصحة اليوم الثلاثاء الى انهم قاموا باعداد مركز سوبا للعزل وانها ايضا تستهدف تعقيم الأسواق و المرافق والأحياء التي تكثر فيها الاصابات.و كانت المنظومة من اوائل الجهات التي اهتمت بمكافحة الجائحة منذ شهر يناير الماضي وهي في بداياتها و كان ذلك بمبادرة من المدير العام للمؤسسة.

واشار سيادته الى ان المنظومة شاركت ب14 منتج بما في ذلك المعقمات والماسح الحراري وجهاز التعقيم والمغاسل والمحارق الطبية والمعقمات وبصات العيادة المتنقلة والماسحات واللبس الواقي للأطباء.

وتأتي حملة التعقيم الثانية الواسعة لتعقيم عدد من المواقع التي تم اختيارها وفقا لما خرج به فريق وزارة البنى التحتية والنقل ادارة نظم المعلومات الجغرافية – تحليل إدارة المخاطر.

وكانت الولاية والمنظومة قد غطوا في الحملة الاولى ما يزيد على 50 مؤسسة و منظمة ووزارة منها مجلس الوزراء و الوزارات الفيدرالية و الولائية في الخرطوم وادارات المرور والمسجل التجاري وبعض المؤسسات الإعلامية بما فيها التلفزيون والإذاعة القومية.

وجاء تحديد المواقع وفق دراسة اعتمدت على معلومات التقصّي المقدمة من وزارة الصحة ولاية الخرطوم الإدارة العامة للطب الوقائي ،ادارة الوبائيات وتهدف الحملة والتي ستتواصل طوال فترة الاحتياج الى الحد من انتشار فايروس كورونا

حيث قرر الاجتماع المشترك الذي انعقد بامانة حكومة ولاية الخرطوم برئاسة أمين عام حكومة ولاية الخرطوم الاستاذ الطيب الشيخ بين ممثلي منظومة الصناعات الدفاعية وممثلي المحليات المستهدفة وممثلي لشرطة الولاية وضع الترتيبات الاخيرة لانطلاقة الحملة والتي انطلقت اليوم الثلاثاء

الجدير بالذكر ان منظومة الصناعات الدفاعية استطاعت كمؤسسة وطنية توفير احتياجات مجابهة كورونا محليا بتصنيع الكمامات واللبس الواقي للأطباء والمعقمات والمطهرات كما أنها استطاعت صناعة أجهزة التنفس وطيارة درون تعمل على قياس درجات حرارة الاجسام في حالات الازدحام ومحلات التعقيم التي تعمل بالطاقة الشمسية

وتقول المنظومة انها تقوم بهذا العمل من واقع دورها كمؤسسة وطنية وذلك هو واجبها تجاه الوطن

سونا

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