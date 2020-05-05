د.حمدوك يُجرى إتصالاً هاتفياً مع نظيره الكندي





أجرى رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكندي جاستين ترودو، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وتطرق الجانبان إلى دعم الحكومة الكندية للسودان في العديد من المجالات خاصة لدى مؤسسات التمويل الدولية، كما أكد الجانب الكندي وقوفه مع السودان لمكافحة جائحة كورونا.

كذلك اكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو حرص بلاده على دعم السودان في المحافل الدولية خصوصاً في هذه الفترة الانتقالية وجدد مساندة بلاده لخطوات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ومؤازرتهم للخروج من القائمة.

سونا

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