الدعم السريع بغرب دارفور يحبط عمليات تهريب مواد إستراتيجية





تمكنت قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور- الجنينة من إحباط عمليات تهريب سلع إستراتيجية ومواد غذائية وبترولية ( سكر – دقيق – وقود ) محملة على متن خمسة عشر عربة لاندكروزر “بفلو” في طريقها الى احدى دول الجوار .

واكد قائد ثاني الدعم السريع قطاع الجنينة المقدم محمد احمد ادم ان قواته عين ساهرة على أمن ومكتسبات الوطن ، مشيراً إلى توجيه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو القاضي بمكافحة التهريب

واشاد آدم بمجهودات المجموعة الثامنة المنتشرة على طول الشريط الحدودي في محاربة الجريمة العابرة واصفا إياها بصمام امان البوابة الغربية للبلاد .

من جانبه ابان قائد المجموعة الثامنة دعم سريع المقدم النور الدومة جاهزية قواته لانفاذ توجيهات رئيس الآلية العليا للطوارئ الإقتصادية ، مضيفاً ان المجموعة الثامنة لن تتوانى في مكافحة التهريب عبر الحدود وستكون عين ساهرة لحماية الاقتصاد الوطني . واشار الدومة الى ان المهربين والمواد المهربة يتم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية ليجدوا جزاءهم ، مؤكدا ان الحدود محروسة ومؤمنة تماما في وجه المتلاعبين بقوت المواطن والمخربين للإقتصاد الوطني .

سونا

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