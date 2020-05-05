مفرح يشيد برئيس لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية





عبر وزير الشئون الدينية والاوقاف عن تقدير السودان لاشادة اللجنة الامريكية بوضع الحريات الدينية في السودان و قال ان هذه الحرية دفع معرها شهداء و شهيدات ثورة ديسمبر المجيدة

وقدم الأستاذ نصر الدين مفرح احمد وزير الشئون الدينية والاوقاف شكره للسيد توني بريكنز رئيس لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية ، وإشادته بوضع الحريات الدينية في السودان وتثمينه لجهود قيادة الفترةالإنتقالية.

وكانت لجنة الولايات المتحدة الامريكية للحرية الدينية الدولية اشادت بالتطور الذي حدث في السودان في الحريات الدينية وقالت ان ابرز تطور موجب في العالم لسنة 2019 هو التقدم الذي حدث في السودان.

وقال الاستاذ مفرح في تدوينة على حسابه بالفيسبوك أن هذه النجاحات ثمرة إستبسال وثورة ضحى لقيمها خيرة أبناء الشعب ولم يميزوا بين سحناتهم ولا لهجاتهم ولا دياناتهم، فجعلوا من الوصول لهذه المحطة المشرقة في التقارير الدولية شيئاً ممكناً.

واشار الوزير إلى أنه سيأتي اليوم الذي يعي فيه العالم أن حقبة الإنتهاكات والتضييق علي الأديان إرتبطت بأيدولوجيا واهمة ومدمرة للمنطقة وللبلاد وليست لها أي علاقة بدين من الأديان ولا يمكن أن يتصف بها إلا الغلاة والمتطرفون شاكلة من أطاحت بهم ثورتنا.

ويشار الى ان وزارة الخارجية الامريكية والادارة الامريكية تعتمد بصورة اساسية على تصنيف اللجنة في التعامل السياسي مع الحكومات والانظمة حول العالم.

سونا

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