بعدما حصد فيديو جديد له 9 مليون مشاهدة… هل يعود مايك تايسون لحلبة الملاكمة؟





قرر بطل العالم الأسبق في الملاكمة للوزن الثقيل، مايك تايسون، التدريب بقوة من أجل العودة لحلبات الملاكمة من جديد.

ونشر تايسون مقطع فيديو على حسابه الرسمي بـ”انستغرام”، وهو يتدرب، وحظي بأكثر من 9 مليون مشاهدة.

وأضاف تايسون “أتدرب بقوة للعودة إلى الحلبات”.

وتابع “أرغب في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية واستعادة لياقتي للمشاركة في نزالات استعراضية من 3 أو 4 جولات لأغراض خيرية”.

وأظهر الفيديو الملاكم الأمريكي، والذي كان أول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة، تدريبه بقوة مع مدربه، رفائيل كورديرو.

ووفقا لوكالة “رويترز”، قال كورديرو “لم أكن أتوقع مشاهدة مايك في هذه الحالة بعد 10 سنوات من التوقف عن التدريبات”.

وأضاف “شاهدت رجلا يملك سرعة وقوة ملاكمين في 21 أو 22 من عمرهم”.

واستقبل عشاق الملاكمة قرار مايك تايسون العودة إلى التدريبات بحماس بالغ، بعدما كشف مقطع الفيديو أن بطل العالم السابق في الوزن الثقيل (53 عاما) لا يزال يملك سرعة كبيرة ولكمات قوية مع تفكيره في خوض نزالات استعراضية لأغراض خيرية.

يذكر أن تايسون قد أصبح أصغر بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل على مر العصور، بعد فوزه على تريفور بربيك، في 1986 وعمره 20 عاما. وفاز في 50 من 58 نزالا للمحترفين قبل الاعتزال.

سبوتنيك

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