(١٥٠٠) موقعا اكثر انتشارا لفايروس كورونا بالخرطوم





في خطوة جديدة استهدفت ولاية الخرطوم (1500)موقعا حملة لتعقيم و تطهير المناطق الاكثر انتشارا لفياروس كورونا بالولاية مبادرة من ( منظمومة الصناعات الدفاعية وبمشاركة سلاح الكيمياء بالقوات المسلحة ،الدفاع المدني ،منظمة تيجا ،مبادرة شباب وطنا ،منظمة فولنتير السودانية للتنمية ،لجان المقاومة،لجان التغيير والخدمات) و لاول مرة استخدامت طائرات الدرون لاعمال التوعية والارشاد وقياس درجة حرارة الافراد عند مداخل المواقع المستهدفة،

وقال والي الخرطوم دكتور يوسف الضئ ادم خلال تدشين الحملة اليوم بانها مهمة في اطار الجهود المتسارعة للحد من الانتشار المجتمعي للوباء واثني دور منظومة الصناعات في توفير وتصنيع احتياجات الوقاية محليا

فيما اكد رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بمنظومة الصناعات الدفاعية مهندس بشري فضل ان الحملة تستهدف(١٥٠٠) موقع بالولاية وهي المواقع الاكثر عرضة لانتقال الوباء واضاف ان رسالتنا للمواطن ان المسئولية لتفادي الاصابة مسئولية فردية ومع شح الامكانيات فان افضل طريقة للمكافحة هي الوقاية والتوعية وانه وحسب احصاءات منظمة الصحة العالمية فان ٨٠٪ من المصابين يمكن علاجهم بدون ادوية وان ١٥٪منهم يحتاجون لتدخل علاجي و٥٪فقط يحدث لهم فشل في النظام التنفسي وطالب بالجدية والالتزام الصارم بالاجراءات الاحترازية حتي لا يحدث النموذج الايطالي والايكوادوري في السودان

وقال الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة وممثل ولاية الخرطوم في الشراكة مع المنظومة الدفاعية د بشري حامد ان كورونا إختبرت كل الانظمة الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم باكمله مطالبا بضرورة الالتزام الكامل بالعزل والتباعد في ظل عدم وجود علاج لهذا المرض مع تكثيف التوعية والتطهير والتعقيم مشيداً بالشراكة مع منظومة الصناعات الدفاعية التي وفرت لولاية الخرطوم احتياجات المياه والبيئة والمواصلات ومشروعات البني التحتية.

التيار

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