مكافحة التهريب بالشمالية تضبط مواد غذائية مهربه





تمكنت إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية من ضبط شاحنة كبيرة زيد واي وعربة صغيرة قادمة من إحدي دول الجوار تحملان كميات كبيرة من المواد الغذائية المهربة والكريمات ومستحضرات التجميل ومواد كيميائية وأدوية وسجائر ومستلزمات طبية.

وأشاد العميد شرطة منتصر معتصم مامون مدير إدارة الشئون العامة بشرطة الولاية ممثل مدير شرطة الولاية الشمالية أشاد من خلال الزيارة التي قام بها اليوم لمبني إدارة مكافحة التهريب بالولاية ووقوفه على حجم المضبوطات اشاد بجهود قوات الشرطة السودانية وتعاونها مع كافة الاجهزة الأمنية الاخري في بسط الأمن والإستقرار وتأمين الحدود وحماية الإقتصاد القومي من كافة أشكال التهريب .

وأكد أن الشرطة ستظل العين الساهرة واليد الأمينة ضد كل من يحاول العبث والنيل من موارد وخيرات البلاد .

من جانبه أكد مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية العقيد شرطة أحمد الطيب الفضل أن هذا الإنجاز يضاف لسجل الإنجازات الكببرة والمتكررة لإدارة مكافحة التهريب ومواصلة لجهودها السابقة في ضبط المواد والسلع المهربة عبر حدود الولاية مشيرا الي أن إدارة مكافحة التهريب بالشمالية تعمل في منع التهريب وضبط المتسللين عبر حدود الولاية وذلك من أجل المحافظة علي المجتمع أمنيا وصحيا وإقتصاديا.

واشاد بالدعم الكبير الذي ظل يقدمه المدير العام لهيئة الجمارك السودانية ومدير الادارة العامة لمكافحة التهريب وكذلك يقظة ضباط وضباط صف وجنود إدارة مكافحة التهريب بالولاية وحرصهم علي تأمين الحدود وحماية الاقتصاد الوطني.

الي ذلك جدد مدير إدارة جمارك الولاية بالانابة العقيد شرطة عبد المجيد شيخ محمد جدد إستمرار جهود وأدوار الشرطة السودانية في التصدي لكافة أنواع التهريب ودعم مجالات العمل المختلفة بالولاية الشمالية.

سونا

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