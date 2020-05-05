مدير عام قوات الشرطة يفتتح انطلاقة اسبوع المرور العربى





اكد الفريق اول شرطة (حقوقى) عادل محمد احمد بشاير مدير عام قوات الشرطة حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة بتحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية التى تزهق كثيرا من الارواح والممتلكات ، جاء ذلك لدى افتتاحه انطلاقة اسبوع المرور العربى لهذا العام 2020م الذى يجى تحت شعار(الطريق الأمن مسؤولية اجتماعية) بحضور مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير الادارة العامة للمرور ومدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اضافة الى عدد من نجوم المجتمع فى المجالات المختلفة ومراسلى الاجهزة الاعلامية المعتمدين بالبلاد، وأشار مدير عام قوات الشرطة الى ان احتفالات هذا العام تأتى والعالم يشهد انتشارا لجائحة كورونا مؤكدا وقفة قوات الشرطة ودعمها اللا محدود لجهود الدولة للحد من انتشاره عبر اليات الشرطة المختلفة اضافة الى تكثيف برامج التوعية والارشاد الخاصة بالاسبوع لدرء فايروس كورونا ، مشيرا الى ان المرحلة الان تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمجابهة المرض وحصره فى اضيق نطاق .

و ان مدير عام قوات الشرطة رفقة الفريق شرطة حقوقي عزالدين الشيخ مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة حقوقي عمر عبد الماجد بشير مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة وعدد من مدراء الادارات الشرطية ذات الصلة تفقدوا الارتكازات الشرطية العاملة فى التأمين بولاية الخرطوم لتطبيق حظر التجوال للاطمئنان على أداء تلك القوات وتم توجيه تلك القوات بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتطبيق إجراءات الحظر وفقا للقانون

فيما تستمر برامج التوعية والارشاد من خلال الخطة التوعوية الموضوعة من الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة وادارة الاعلام بالادارة العامة للمرور بالمركز والولايات

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