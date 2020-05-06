الصحة ترفض التسعيرة الجديدة وأميفارما تتوقف عن العمل





قررت مجوعة شركات اميفارما لانتاج الأدوية بالسودان التوقف عن العمل عقب التوصل لطريق مسدود مع وزارة الاتحادية واصرار وزيرها على رفض قيمة التسعيرة الجديدة للأدوية المصنعة محلياً.

وبررت المجموعة تمسكها بتطبيق الزيادة لارتفاع مدخلات الانتاج التي باتت باهظة الثمن.

وقالت المجموعة في نص قرار التوقف الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه إن الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها السودان تُصعِب من الاستمرار في العمل بذات الكيفية السابقة.

وأكدت أنها وجدت استجابة في وقت سابق من قبل المجلس الأعلى للأدوية والسموم بزيادة التسعيرة ، التي سارع وزير الصحة بالغائها فاضطررت المجموعة للانسحاب من السوق السودانية.

الخرطوم : فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة

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