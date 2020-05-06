وزير الصحة: اتجاه لتمديد الحظر الشامل 3 اسابيع أخرى





كشف وزير الصحة اكرم علي التوم عن وجود اتجاه لتمديد الحظر الشامل في البلاد لمدة ثلاثة اسابيع أخرى لتفشي فايروس كورونا .

وقال وزير الصحة في تصريح لتلفزيون السودان امس عقب اجتماع لجنة الطوارئ الصحية ” اذا وصلت حالات الإصابة الف حالة سنلجأ إلى تمديد الحظر الشامل لمدة ثلاثة اسابيع جديدة وأشار إلى أن الأمر سيخضع للمشاورات والتقييم.

وقال إن الحظر خلال الفترة الماضية صاحبه عدم التزام من المواطنين بسبب التحرك في فترة السماح من ساعات الصباح وحتى الواحدة ظهرا .و سجلت امس 100 حالة إصابة جديدة وارتفعت بذلك الحالات الى 778 حالة بينها 45 وفاة.

سجلت الحالات الجديدة في ولايات الخرطوم (86 ) حالة، شمال كردفان (8) حالات، ، القضارف (3 )حالات ، سنار(حالتين) ، الجزيرة (حالة واحدة).

اما الوفيات فقد سجلت (وفاتين) في ولاية شمال كردفان ، و(وفاة واحدة) في ولاية الخرطوم من ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقا ، بينما سجلت (وفاة واحدة) من ولاية الجزيرة للحالات المعلنة اليوم.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان (778) حالة، متضمنة (45) وفاة ، فيما بلغ إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة الخرطوم (680) حالة ، الجزيرة (30) حالة ،القضارف (12) حالات، نهر النيل (5) حالات ، غرب كردفان (4) ، سنار (10) حالات، شمال كردفان (23) ، شرق دارفور (حالتين )، جنوب دارفور (5) ،شمال دارفور(3) .اما بقية ولايات النيل الأبيض، ، وسط دارفور، البحر الأحمر، الشمالية ، فقد سجلت (حالة واحدة ) لكل ولاية ، وبهذا يصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن (14) ولاية.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :





