حكومة القضارف تعلن عن تمديد الحظر لعشرة ايام





أعلن الناطق الرسمي لحكومة ولاية القضارف عبدالوهاب إبراهيم عوض عن تمديد الحظر الكامل لمدة عشرة ايام أخرى بكافة أنحاء الولاية، ولفت إلى أن هنالك فترة سماح لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الخميس الذى يوافق السابع من مايو الجاري على أن تنتهي يوم السبت الذي يوافق التاسع من شهر ذاته يسمح فيها للمواطنين بالتسوق علاوة على السماح لأصحاب محلات البيع الإجمالي والطواحين بسوق القضارف العمومي بالعمل خلال هذه الفترة فضلا عن فتح المعابر بين المحليات خلال هذه الفترة.

وقال الناطق الرسمي في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ بالولاية الذي انعقد امس أن قرارات تمديد الحظر املتها تقديرات الأوضاع الصحية بالولاية حسب ماجاء في تقارير اللجان الفنية ومتابعاتها لتطورات الأوضاع الصحية حيال جائحة كورونا بكافة محليات الولاية ومضى قائلاً: إن حكومة لن ترفع الحظر ولن تسمح بعودة الأنشطة التجارية مالم يحدث انخفاض الإصابات حتى نطمئن على سلامة المواطنين مؤكدا استمرار حكومة الولاية في فرض مزيد الإجراءات والتحوطات الاحترازية لمنع انتشار المرض إيقاف حالات الإصابات بالولاية خاصة ببلدية القضارف التي ارتفعت فيها حالات الاشتباه إلى (36)حالة ولفت إلى نسبة المتسللين بالولاية بلغت(34)مستللا كاشفا عن شروع حكومة الولاية في فتح مراكز جديد للعزل فى كلا محليات الفشقة والقضارف باسندا القلابات الشرقية والبطانة مؤكدا خلو الولاية من اي إصابة خلال امس.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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