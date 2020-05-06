تركيا تعلن استضافتها لنهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس





أعلن نهاد أوزدمير، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا، في أغسطس/ آب القادم.

وذكر رئيس الاتحاد التركي، بحسب وكالة “الأناضول”، أنه سيتم استئناف الدوري المحلي بدءا من 12 يونيو/ حزيران وستستكمل الموسم بحلول نهاية يوليو/ تموز، بعد تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أن البطولات ستستكمل في يوليو القادم، وسيتم تقديم الكؤوس في الملاعب.

وتابع “وفي أغسطس، سنستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا”، وذلك بحسب وكالة “الأناضول”.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة التركية تأجيل كل من بطولات كرة القدم، والسلة، والطائرة، واليد بسبب وباء كورونا.

سبوتنيك

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