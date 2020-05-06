السودان يسجل (74) إصابة جديدة بـ(كورونا) و(4) وفيات





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (74) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى (4) وفيات.

بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (852) حالة، متضمنة (49) وفاة.

وقالت الوزارة في التقرير الوبائي اليومي الأربعاء، إن الولاية الشمالية سجلت حالة وفاة واحدة، من ضمن الحالات المعلنة اليوم، و(3) وفيات في ولاية الخرطوم من ضمن الحالات المعلنة مسبقاً.

وأوضحت أن الحالات الجديدة سجلت في ولايات الخرطوم (60) حالة، القضارف (4) حالات، فيما سجلت سنار (4) حالات، والجزيرة (3) حالات، الشمالية (حالتين)، النيل الأبيض (حالة واحدة).

فيما سجلت ولاية شمال كردفان حالة (وفاتين)، وسجلت ولاية الخرطوم (حالة واحدة)، ضمن الحالات المعلن عنها مسبقا، بينما سجلت ولاية الجزيرة (وفاة واحدة) ضمن حالات اليوم.

عليه، فإن إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة، الخرطوم (740) حالة، الجزيرة (33) حالة، القضارف (16) حالة، نهر النيل (5) حالات، غرب كردفان (4) حالات، سنار (14) حالة، فيما سجلت شمال كردفان (23) حالة، شرق دارفور (حالتين)، جنوب دارفور (5) حالات، وشمال دارفور (3) حالات، فيما سجلت ولاية النيل الأبيض (حالتين)، و الشمالية (3) حالات

أما ولايات (وسط دارفور، البحر الأحمر) فقد سجلت (حالة واحدة) لكل ولاية، ليصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن (14) ولاية.

ونوهت الوزارة، إلى تماثل (10) حالات للشفاء، (8) في ولاية الخرطوم، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (80)، فيما يتلقى المرضى الرعاية الطبية اللازمة.

وطالبت بأهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباة.

وشددت على أهمية تلقي المعلومات الموثوقة من خلال التعميم الصحفي اليومي على موقع وصفحة الوزارة الرسمية على فيس بوك.

السوداني

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