ولاية الخرطوم:ترحيل الكوادر الطبية سيسهم في عودة المستشفيات لوضعها الطبيعي





أكدت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا في اجتماعها اليوم برئاسة الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم الطيب الشيخ علي حيوية دور شركة مواصلات ولاية الخرطوم في توفير الترحيل للكوادر الطبية مما أسهم في عودة الاطباء والكوادر الطبية للعمل بالمستشفيات كما قللت الغياب عن العمل بنسبة كبيرة .

حيث تعمل شركة مواصلات ولاية الخرطوم في ترحيل الاطباء والكوادر الطبية المساعدة من منازلهم للمستشفيات لعدد (٥٤) مستشفى وترحيل مرضى الكلى لعدد (٣٤) مركز غسيل.

واكد مدير تشغيل شركة البصات المهندس هشام ابو زيد ان الشركة قامت خلال اسبوعين بترحيل ٨٢.١٣١ من الكوادر الطبية. من جهتها اشادت اللجنة بالخدمة التي تقدمها شركة مواصلات ولاية الخرطوم ووجهت بتذليل كافة العقبات التي تواجه الشركة بتوفير الوقود للبصات وتوفير الوقاية والحماية للسائقين وتعقيم البصات .

كما استمعت اللجنة الى تقارير حول انسياب الخبز والغاز والسكر وتوصيل الدعم الاجتماعي للاسر التي تضررت من حظر التجوال حيث بدأت عمليات توزيع هذا الدعم بالمناطق المستهدفة، وطالب الاجتماع بمعالجات خاصة للغاز من المستودعات مباشرة، فيما وقفت اللجنة على وصول الدعم المقرر للمحليات لسداد استحقاقات العاملين في النظافة لاستمرار هذه الخدمة بعد ان توقفت ايرادات المحليات بسبب الحظر .

سونا

شارك الموضوع :





