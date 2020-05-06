النيل الأزرق تعرب عن تقديرها لمواقف دولة الجنوب الداعمة للسلام





اعرب اللواء الركن يس إبراهيم عبد الغني والي ولاية النيل الأزرق المكلف عن تقديره لمواقف دولة جنوب السودان وإسهامها في تحقيق السلام بالولاية، مؤكداً على وحدة الهدف والمصير بين دولتي السودان وجنوب السودان .

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم وفد اللجنة الثلاثية المكلفة بفتح المسارات الإنسانية ومراقبة وقف العدائيات برئاسة العميد مايول أقوك مايول رئيس اللجنة ممثل دولة جنوب السودان راعية الوساطة بين حكومة الفترة الإنتقالية والحركة الشعبية جناح القائد مالك عقار .

وثمن الوالي جهود رئيس اللجنة الأستاذ مايول أقوك مايول خلال فترة عمله برئاسة اللجنة الثلاثية، مشيداً بالمنجزات التي تحققت على صعيد برامج اللجنة الثلاثية في إطار فتح المسارات ومراقبة وقف العدائيات.

وتناول اللقاء سير الأداء باللجنة والترتيبات خلال المرحلة القادمة بعد إنقضاء تكليف رئيس اللجنة وإستعداده للعودة لدولة جنوب السودان، اضافة الى نتائج القافلة التي سيرتها قوات الدعم السريع لمناطق أولو مؤخراً .

من جانبه اشاد الأستاذ مايول أقوك مايول رئيس اللجنة بإهتمام حكومة الولاية بقيادة الوالي وأمين عام الحكومة والأجهزة النظامية ودعمهم لإنجاح أهداف اللجنة الثلاثية خلال المرحلة السابقة، مؤكداً إلتزامه بدعم مسيرة السلام خلال المرحلة القادمة .

الأستاذ حمد يوسف أبو وقاية ممثل الحركة الشعبية جناح القائد مالك عقار ثمن مواقف حكومة الفترة الإنتقالية على المستوى الإتحادي والولائي وحرصهم على تحقيق السلام بالولاية، مشيراً للنتائج الطيبة التي تحققت من خلال القوافل التي سيرتها حكومة الولاية والدعم السريع بمناطق أولو مؤخراً .

هذا وقد قام الوالي بتكريم ووداع الأستاذ مايول أقوك مايول عرفاناً بدوره في إنجاح أهداف اللجنة الثلاثية بالولاية .

سونا

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