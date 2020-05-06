النيل الأزرق تواصل تدريب الكوادر الطبية لمجابهة كورونا





نظمت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالنيل الازرق اليوم بقاعة التطوير المستمر دورة تدريبية عن مكافحة العدو (طرق واساليب ارتداء وخلع ادوات الحماية الشخصية ) .

وقالت د. احلام ناصر مسئول التدريب بلجنة المعالجة القياسية في تصريح (لسونا) ان الدورة التدريبية ممولة من وزارة الصحة الولائية وتستهدف عدد ٣٥ متدرب من الاطباء واطباء الصيدلة واختصاصي المختبرات الطبية .

من جانبها اكدت د. رحمة كمال مسئول مكافحة العدوى حرصهم على التطبيق العملي لطرق الحماية الشخصية وسيتم توزيع الكوادر المدربة على مراكز العزل ومراكز الفرز وفرق الاستجابة السريعة .

سونا

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