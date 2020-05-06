الرشيد :مؤشرات ايجابية بانخفاض حالات الوفاة وزيادة معدلات الشفاء





دعا الاستاذ رشيد سعيد وكيل اول وزارة الثقافة الإعلام المواطنين بضرورة التمسك بالإجراءات التى اعلنتها وزارة الصحة بتطبيقها منها التباعد الاجتماعي و منع التجمعات.

وقال الرشيد في المنصة الموحدة لمكافحة كورونا بدار الأطباء بالخرطوم مساء اليوم “هناك انخفاض وتحسن كبير من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية مبينا بان المؤشرات إيجابية مما يتطلب أهمية التمسك بها.

واشار خلال استعرضه الملامح الرئيسية للتقرير اليومي لوزارة الصحة عن مرض فايروس الي تسجيل ٧٤ حالة جديدة من مصابي الكورونا بالبلاد متضمنة ٤ حالات وفاة وعشرة حالات شفاء جديدة لافتا الي ان ولاية الخرطوم سجلت أعلى نسبة وهي ٦٠ حالة، كما سجلت ولاية القضارف ٤ حالات ولاية سنار أربعة حالات وولاية الجزيرة ٣ حالات والولاية الشمالية حالتين وولاية النيل الأبيض حالة واحدة .

وقال سعيد “اصبح العدد الكلي لمصابي فايروس كورونا بالبلاد منذ ظهوره ٨٥٢ حالة بالبلاد منها ٤٩ حالة وفاة و٨٠ حالة شفاء وهذا يؤكد انخفاض حالات الوفاة بنسبة كبيرة و ازدياد حالات الشفاء.

سونا

شارك الموضوع :





