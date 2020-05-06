​​​​​​​العدل والمساواة بجنوب كردفان تؤكد ان الفرصة مناسبة لتحقيق السلام





اكد نائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الأستاذ آدم عيسى إبراهيم ان مفاوضات السلام الجارية في عاصمة دولة جنوب السودان – جوبا – في مسارات الجبهة الثورية اصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق السلام.

وقال خلال زيارته للولاية ولقائه بالوالي المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد اسماعيل بمكتبه بأمانة الحكومة بكادقلي ” الان الفرصة مناسبة لتحقيق السلام بتضافر الجهود ووحدة الصف معلنا تعاون حركة العدل والمساواة مع حكومة الولاية لحل كافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا الى ان جنوب كردفان من أكثر ولايات السودان تضررا من ويلات الحروب.

واضاف عيسى ان اللقاء بحث السلام المجتمعي عبر الإدارة الأهلية، وتلمس قضايا المواطنين للالتحاق بها في طاولة المفاوضات بجوبا ضمن مسار كردفان فضلا عن الترتيب وتوحيد رؤى ومفاهيم مواطني كردفان للدفع بها في مسار كردفان الذي سيحدد له قريبا.

وقال إن اللقاء تناول قضية الانفلات الأمني بالولاية وخاصة فيما يتعلق بالمثلث ابوكرشولا ام برمبيطة دلامي، مناشدا حكومة جنوب كردفان بالتعاون مع الإدارة الأهلية لحسم ظاهرة التفلتات الأمنية، واعرب عن شكره وتقديره لحكومة جنوب كردفان لاهتمامها في توعية المجتمع بخطورة جائحة كورونا المستجد.

سونا

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