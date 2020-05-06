وزير الصحة يدعو منتجي الأدوية لاجتماع لمناقشة تسعيرة الدواء





أعلن د. اكرم علي التوم وزير الصحة انعقاد اجتماع لمناقشة تسعيرة الدواء للصناعات الدوائية الوطنية يضم منتجي الادوية والمجلس القومي الأدوية والسموم ووزارات المالية والصناعة وبنك السودان والجهات ذات الصلة.

وقال في المنصة الاعلامية حول جائحة كورونا اليوم انه سيصدر غداً قراراً بالدعوة لانعقاد الاجتماع لمناقشة تسعيرة الدواء وتكلفة الصناعات الدوائية والاعفاءات الضربية والتسهيلات الحكومية لمصانع الأدوية وكل ما من شأنه أن يساعد على استقرار سعر الدواء وتقديمه للمواطن باقل تكلفة، داعيا الشركات الدوائية للجلوس والتفاكر حول اسعار الأدوية وتكلفة الانتاج للوصول لمقترحات والوصول إلى حلول.

سونا

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