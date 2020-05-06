البنك الزراعي يوضح حقيقة توريد سماد





أوضح البنك الزراعي السوداني؛ الحقائق بشأن ما أثير عن عطاء توريد سماد مربك ومريب صادر من البنك بالوسائل الإعلامية المحلية، وقال البنك في بيان صادر اليوم تحصلت عليه “اخر لحظة”؛ إن الإعلان الذي تم بخصوص السماد هو ليس عطاء، بل تقديم عروض أسعار، مشيرا الى الفرق في الإجراءات بين العطاء وعروض الأسعار .مبينا أن الطلب بتقديم عروض الأسعار لا يتطلب الإعلان وإنما يتم بمخاطبة الشركات المؤهلة المقيدة في سجلات البنك الزراعي، مبينا انه لمزيد من الشفافية ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات والأعمال لتقديم عروض وللحصول على أقل سعر تم الإعلان في التلفزيون السوداني وإذاعة أمدرمان وطُلب من الذين لديهم الرغبة تقديم عروضهم في الفترة من 22-27 إبريل.

واشار البنك إلى أن 4 شركات تقدمت بعروض أسعار وفق التاريخ المحدد، و إتصلت بالبنك بعض الشركات بعد التاريخ المحدد وطلب منها التقدم بعروضهم، وتقدمت 3 شركات.وقال البنك انه كان من الممكن للمسؤول الكبير في الشركة المشار إليها في الخبر، أن يتصل بالبنك لمعرفة الحقيقة كما إتصلت شركات أخرى؛ وأضاف “إذا أحس بأن الإجراء الذي إتخذه البنك غير صحيح فقانون الشراء والتعاقد هو الحَكَم والفصل في هذه الأمور، ويمكنه أن يتقدم بشكوي لإدارة الشراء والتعاقد في وزارة المالية لنيل حقه كاملاً غير منقوص”وأكد أن وزارة المالية صدقت للبنك بالحصول على مدخلات الموسم الصيفي بكافة طرق الشراء القانونية وهي الشراء المباشر، الشراء عن طريق عروض الأسعار، الشراء عن طريق المناقصة العامة أو العطاءات. وذلك لتوفير هذه المدخلات بالسرعة المطلوبة خاصة في الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد

اخر لحظة

شارك الموضوع :





