وزارة الري: تجفيف القنوات استعدادا للموسم الصيفي





أكد وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس ان وزارة الري بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد الا انها تعمل في التحضيرات للموسم القادم .

وقال ياسر في المنصة الموحدة لمكافحة كورونا اليوم بدار الاطباء ان وزارة الري تعمل في ظروف مرتبطة بمواقيت محددة حيث تعمل علي تجفيف القنوات عتبارا من يوم 1/4 الي 25/5 ليتم صيانة الابواب والقنوات والطلمبات استعدادا للموسم الزراعي القادم الذي نأمل ان يكون ناجحا مثل الموسم الزراعي السابق خاصة مشروع الجزيرة الذي كان معدل نجاحه تفوق 15 جوال للفدان الواحد .

وقال الوزير ان تحضيرات الوزارة فيما يخص حصاد المياه ومياه الشرب تسير على قدم وساق وليس بالامر المطلوب منوها الى تاخر بعض الانجازات فى مجال الحفائر والسدود الصغيرة نسبة لمشاكل الوقود فى المناطق النائية فى شمال دارفور وسد بوط .

واشاد البروفيسور ياسر عباس بالجيش الابيض فى كل مواقع السودان المختلفة في تعاونها مع منسوبي الوزارة الذين ينتشرون فى كل ولايات السودان الـ18 معربا عن امله ان يعبر السودان هذه الجائحة الى سودان مزدهر

سونا

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