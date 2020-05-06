اتفاق بين الميرغني واحزاب اتحادية





ابرم الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل برئاسة ( السيد محمد عثمان) وعدد من الاحزاب اتفافا تمهيدا للوحدة الاتحادية المرتقبة واكد القيادي بالحزب الاستاذ ميرغني بركات التوصل لاتفاقات مع عدد من الفصائل والاحزاب الاتحادية وقال ميرغني قد جلسنا مع بعض الأحزاب والفصائل الاتحادية وشارفنا للوصول لاتفاق)واضاف قاد جلسات الحوار نائب رئيس الحزب جعفر الميرغني لافتا الي فتح المجال للطوائف الاتحادية الاخري حتي يتم الوصول لاتفاق وفق مبادئ وأسس الحزب الاتحادي الديمقراطي التاريخية

وذلك لمصلحة الوطن ويمكن الاشارة الي ااسيد الميرغني الاب قد بداء مشوار الوحدة الاتحادية منذ اعوام خلت ااسفر عن اتفاق بينهم وبين الاتحادي الوطني (ازرق طيبة)وانضمام عدد من القيادات الاتحادية .

التيار

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