مدير الطيران المدني يُطالب بسياسات تتماشي مع جائحة (كورونا)





أكد مدير سلطة الطيران المدني عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية ابراهيم عدلان، على أهمية وضع سياسات تتماشى مع الأوضاع الحالية العالمية والمحلية بعد جائحة كورونا.

وأثنى عدلان خلال الاجتماع الطارئ اليوم أمس الذي عقده مع منسوبي الإدارات والدوائر فى رئاسة سلطة الطيران المدني، لاستعراض الأداء والاطلاع على المجهودات التى يبذلها طاقم العاملين في ظل الظروف الاستثنائية الراهنه خاصة فى الرقابة والتشغيل للحركة الجوية بالتنسيق مع إدارة المطار.

يذكر أن سلطة الطيران المدني أصدرت عدة نشرات جويه لتنظيم الحركة استثنت فيها المساعدات الإنسانية، والشحن الجوي والبترول وإجلاء الأجانب.

صحيفة الجريدة

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