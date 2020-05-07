والى سنار يقف على نقاط تنفيذ الإجراءات الإحترازية بمحلية سنار





وقف اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد والي ولاية سنار المكلف ترافقه اللجنة الأمنية محلية سنار اليوم على مواقع نقاط تنفيذ الاجراءات الاحترازية بسنار.

وإطمأن سيادته على إجراءات فحص القادمين قبل دخولهم المدينة في نقاط العبور كما اطمأن على استمرارية الإغلاق التام لسوق سنار وسير أعمال النظافة والردميات وتنظيم السوق وفتح المصارف استعداداً لفصل الخريف.

كما وقف على مركز الحجر الصحي بقصر السلطان بادي برفقة الدكتور علم الهدى أبوكليب بغرض تكملة الاحتياجات اللازمة.

وبحث سيادته لدى لقائه الكوادر الطبية بمستشفى سنار التعليمي بحث السبل اللازمة لموصلة تقديم الخدمات باضافة غرف مؤقتة لفحص المرضى قبل دخولهم المستشفى وتوفير ميس آخر للأطباء مع خدمة الترحيل والإحتياجات اللازمة لمواصلة العمل بدعم من المدير التنفيذي لمحلية سنار. .

سونا

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