جهاز المخابرات بشمال كردفان يطلق مبادرة لمكافحة فايروس كورونا





دشن جهاز المخابرات العامة بولاية شمال كردفان اليوم مبادرة خاصة لمكافحة جائحة كورونا وذلك ضمن التدابير والإجراءات الإحترازية والتحوطات التي تبذلها الولاية للتصدي لمجابهة فايروس كورونا.

وقال العميد أمن كامل محمد حسب الرسول مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية في تصريح لوكالة السودان للأنباء عقب الاجتماع الذي عقد بادارة ألامن بالابيض مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والمنظمات والجهات ذات الصلة ان المبادرة تأتى تعزيزا لقيم التضامن الاجتماعى لدرء الآثار الضارة وماينتج عن ذلك من مخاطر صحية.

واضاف ان المبادرة تجئ استكمالا للمبادرات التي اطلقتها العديد من المنظمات بجانب المبادرات المجتمعية المختلفة لمجابهة فيروس كورونا بالولاية .

وقال إن الجهاز يضع فى حساباته المسؤولية الوطنية والمجتمعية الملقاة على عاتقه استكمالا لدوره الاجتماعى واستمرارا لدوره الرائد مع كافة الشركاء حتى ينقشع ضباب الأزمة الحالية .

واوضح الدكتور أحمد رجب مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية ان المبادرة تجئ استكمالا للمبادرات التي تمت في سبيل مكافحة فيروس كورونا وان هذه المبادرة تعزز العلاقات في انفاذ المبادرات المجتمعية المختلفة

وقال أن الولاية قامت بالترتيبات والإستعدادات المبكرة لمجابهة وباء كورونا منذ وقت مبكر قبل بداية ظهور الفيروس بالولاية داعيا الى أهمية تكامل الأدوار التي تسهم كثيرا في التحوطات لمجابهة فايروس كرونا والتصدي له.

سونا

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