الجزيرة تطلق سراح 25 نزيل من سجونها





اطلقت ولاية الجزيرة اليوم سراح عدد من النزلاء بسجون الولاية ضمن برنامج ديوان الزكاة لشهر رمضان

واشاد والي ولاية الجزيرة المكلف االلواء الركن أحمد حنان أحمد صبير خلال الاحتفال ببرامج ديوان الزكاة التي تستهدف شرائح الفقراء والمساكين دعيا المساجين الذين تم إطلاق سراحهم للإنخراط في المجتمع وممارسة الأعمال الشريفه والبعد عن الأسباب التي دفعت بهم للسجن وأن يبدوا بداية جديدة ترضى الله وتسهم في بناء الأوطان.

من جانبه أعلن مولانا أحمد محمد إدريس قاضي محكمة الإستئناف البرنامج استهدف الغارمين (يبقى لحين السداد) داعيا المطلق سراحهم للإنخراط في المجتمع أن يكونوا صالحين في المجتمع.

واضاف الأستاذ الفاتح عبد الروؤف أمين ديوان الزكاة بولاية الجزيرة أن البرنامج استهدف إطلاق سراح 25 من النزلاء بسجون الولاية ونزيلتين من سجن النساء بكلفة 1.3 مليون جنيه إضافة لدعم كل نزيل بمبلغ 5 ألف جنيه لبداية مشوار الحياة.

سونا

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