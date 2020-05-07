استعراض مساهمات الجاليات السودانية لمجابهة كورنا





عقد فريق متابعة جهود جائحة كورونا بوزارة الخارجية اجتماعه الثالث اليوم برئاسة السفير محي الدين سالم وبحضور مدراء الإدارات المعنية بالوزارة. وذلك في إطار الجهود القائمة لوزارة الخارجية لمكافحة جائحة كورونا من خلال عضويتها في اللجنة العليا للطوارئ الصحية .

واستعرض الاجتماع المساهمات والمبادرات القيمة التي قامت بها الجاليات السودانية بالخارج في سبيل دعم جهود الدولة في مجابهة الجائحة.

كما تم خلال الاجتماع التباحث حول إعداد ورقةٍ لدراسة الآثار السياسية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، وذلك عبر استعراض تجارب الدول التي بدأت في تخفيف القيود الصحية التي فرضتها. وهذا من شأنه إعانة متخذي القرار على اتخاذ التدابير الملائمة لخروج البلاد من الأزمة التي سببتها الجائحة.

سونا

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