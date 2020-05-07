إغلاق المساجد وتجديد الحظر الكلي لعشرة ايام بالقضارف





أعلن مدير عام وزارة التربية والتوجيه الناطق الرسمي باسم حكومة القضارف عبد الوهاب ابراهيم، عن أن حكومة الولاية قد أصدرت قرارا بإغلاق كافة المساجد وتعليق الصلاة في أعقاب إزدياد انتشار حالات الإصابة المؤكدة بكورونا، كما تقرر بان يكون فتح السوق ليومين

بدلا عن ثلاثة، ودعا إبراهيم أئمة المساجد بأهمية الالتزام بالقرار بعد أن دخلت الولاية مرحلة الانتشار المجتمعي، للحيلولة دون انهيار الوضع الصحي بالقضارف، وتوعد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة للمخالفين لقرارات الطوارئ الصحية بالولاية .

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