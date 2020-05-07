النيلين
سياسية

لجنة إزالة التمكين تصدر عدداً من القرارات

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اعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته مساء اليوم بالمركز الإعلامي بالقصر الجمهوري  شملت:

– إنهاء العقد المبرم بين اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام
– وشركة قراند هوليدي فيلا المتعلق بإيجار وتأهيل وترقية الفندق الكبير سابقا
– وإعادة حيازة وإدارة الفندق لحكومة السودان

– انهاء العقد المبرم بين شركة مطار الخرطوم الدولي
– وشركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات والخاص بتشغيل صالات كبار الزوار
– صالة الدرجة الأولى، كافتريا صالة المطار المغادرة واحد بمطار الخرطوم الدولي

حل مجلس إدارات الشركات التالية:
– شركة مطارات السودان القابضة
– شركة مطار الخرطوم الدولي
– شركة المطارات الولائية
– شركة المطارات والمقاولات والتشيد
– شركة هندسة المطارات الإستشارية
– شركة أكاديمية السودان للعلوم وتكنولوجيا المطار

كوش نيوز

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