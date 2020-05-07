لجنة إزالة التمكين تصدر عدداً من القرارات





اعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته مساء اليوم بالمركز الإعلامي بالقصر الجمهوري شملت:

– إنهاء العقد المبرم بين اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام

– وشركة قراند هوليدي فيلا المتعلق بإيجار وتأهيل وترقية الفندق الكبير سابقا

– وإعادة حيازة وإدارة الفندق لحكومة السودان

– انهاء العقد المبرم بين شركة مطار الخرطوم الدولي

– وشركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات والخاص بتشغيل صالات كبار الزوار

– صالة الدرجة الأولى، كافتريا صالة المطار المغادرة واحد بمطار الخرطوم الدولي

حل مجلس إدارات الشركات التالية:

– شركة مطارات السودان القابضة

– شركة مطار الخرطوم الدولي

– شركة المطارات الولائية

– شركة المطارات والمقاولات والتشيد

– شركة هندسة المطارات الإستشارية

– شركة أكاديمية السودان للعلوم وتكنولوجيا المطار

كوش نيوز

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