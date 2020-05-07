لجنة إزالة التمكين تصدر عدداً من القرارات

اعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته مساء اليوم بالمركز الإعلامي بالقصر الجمهوري شملت:
– إنهاء العقد المبرم بين اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام
– وشركة قراند هوليدي فيلا المتعلق بإيجار وتأهيل وترقية الفندق الكبير سابقا
– وإعادة حيازة وإدارة الفندق لحكومة السودان
– انهاء العقد المبرم بين شركة مطار الخرطوم الدولي
– وشركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات والخاص بتشغيل صالات كبار الزوار
– صالة الدرجة الأولى، كافتريا صالة المطار المغادرة واحد بمطار الخرطوم الدولي
حل مجلس إدارات الشركات التالية:
– شركة مطارات السودان القابضة
– شركة مطار الخرطوم الدولي
– شركة المطارات الولائية
– شركة المطارات والمقاولات والتشيد
– شركة هندسة المطارات الإستشارية
– شركة أكاديمية السودان للعلوم وتكنولوجيا المطار
كوش نيوز