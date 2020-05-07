وزير الصحة السوداني يتغيب عن إجتماع بخصوص تسعير الأدوية المنتجة محليا





تغيب وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم بصورة مفاجئة عن إجتماع -نهار الخميس- كان قد دعا له بخصوص تسعير الأدوية المنتجة محليا بعد القرار رقم ( ١٤ ) الصادر من وزارة الصحة والذى لغى فيه وزير الصحة التسعيرة الجديدة للأدوية.

وغاب عن الاجتماع كذلك وزير المالية ووزير الطاقة ووكيل وزارة الصحة وحضر وزير الصناعة و مندوبة من وزارة المالية وتمت مناقشة بعض التفاصيل العامة مع غرفة مصنعى الأدوية.

ولم يخرج الاجتماع باتفاق اوقرار، وتعانى مصانع الدواء المحلية من خسائر فادحة منذ شهور أدت لاغلاق توقف بعض المصانع ونقص كبير فى الأدوية المنتجة محليا والتى تغطى ٦٠ فى المائة من السوق السوداني . وتشكو المصانع من ارتفاع تكاليف الانتاج بنسبة ٣٠٠ فى المائة، الشئ الذى جعلها تطالب المجلس القومي للأدوية بزيادة فى اسعار الأدوية المنتجة محليا وتم الاتفاق على تسعيرة جديدة قام وزير الصحة بالغائها.

الخرطوم: خبطة نيوز

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