عضو بمجلس السيادة يكشف عن إقرار ذمته المالية





كشف عضو المجلس السيادي نائب رئيس لجنة تفكيك نظام الإنقاذ واسترداد الاموال المنهوبة محمد الفكي سليمان عن إقرار ذمته المالية، وطالب محمد الفكي في مؤتمر صحفي اليوم المسؤولين بالحكومة بالكشف عن ممتلكاتهم، مؤكدا أن ما اطلعت عليه اللجنة من تجاوزات في العهد البائد أمر مخز.

مؤكدا أن اللجنة كونت لأهداف سياسية مهمتها إنهاء حقبة سياسية مظلمة. وأعلن الفكي عن امتلاكه مسكن، وأمتلاك زوجته لقطعة أرض في حي الجريف بالخرطوم حصلت عليها عقب إنهاء خدمتها بإحدى شركات الاتصالات.

بجانب امتلاكه مبلغ 20 الف ريال، من أصل 39 الف ريال، من حصيلة خدمته خارج البلاد مؤكدا سداده بالتزاماته المالية عقب فصله من إحدى الصحف بالخارج. وأضاف: «هذا ما امتلكه، وأرجو أن تحفظوه جيدا لنلتقي بعد ثلاثة سنوات.

صحيفة السوداني

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