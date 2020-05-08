استرداد عقارات من عبدالرحيم محمد حسين وإحالة مستشفى الزيتونة للاوقاف





أعلنت لجنة ازالة تمكين نظام الإنقاذ، عن استرداد 9 عقارات من وزير الدفاع ووالي الخرطوم الأسبق الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين و20 قطعة أرض وعقار من صهر البشير نور الدائم إبراهيم، واسترداد وقف العقار الذي شيدت عليه مستشفى الزيتونة التي يملكها وزير الصحة السابق بولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة وإلغاء تخصيص قطعة أرض بحي السلمة الخرطوم مخصصة لمستوصف باسم د. سوزان مأمون حميدة.

وقال عضو اللجنة والمتحدث الرسمي باسم التحالف الحاكم لقوى الثورة وجدي صالح في مؤتمر صحفي اليوم أن جملة المساحات المستردة من الاراضى والعقارات تبلغ مساحتها ٥٣٣’١٦٧ الف متر مربع.

صحيفة السوداني

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