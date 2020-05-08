هل أخبروا المدربين؟.. “الدوري الإسباني يعود 20 يونيو”





قال خافيير أغيري مدرب ليغانيس إن موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم سيعود في 20 يونيو بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيكتمل قبل نهاية يوليو.

وأبلغ أغيري موقع “ماركا كلارو المكسيكي “تم تحديد موعد عودة البطولة وسنبدأ في 20 يونيو وسينتهي الدوري الإسباني رسميا 26 يوليو. سنلعب 11 جولة خلال أيام السبت والأحد والأربعاء والخميس.

“رابطة الدوري أبلغتني رسميا بالأمر وأنا سعيد للغاية بوضع برنامج التدريبات”.

من جانبها رفضت رابطة دوري الدرجة الأولى “الليغا” تأكيد ما أعلنه أغيري.

وقال متحدث باسم الرابطة لرويترز اليوم الخميس “لم نحدد أي موعد لعودة البطولة.. “سنبدأ التدريبات ثم ننتظر قرار الحكومة بشأن المواعيد المقترحة. ننوي استئناف البطولة في يونيو طالما وافقت الحكومة على ذلك”.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إسبانيا في مارس مثل أغلب البطولات الرياضية في العالم.

وخضع لاعبو فرق الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا لاختبارات أمس الأربعاء، وتعود بعض الفرق من بينها برشلونة حامل اللقب والمتصدر، وليغانيس، صاحب المركز قبل الأخير، إلى التدريبات الفردية غدا الجمعة.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني، اليوم الخميس، عودة البطولة في 16 مايو، لتصبح أول بطولة بين البطولات الخمس الكبرى التي تستأنف المنافسات.

سكاي نيوز

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