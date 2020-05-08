خبير استراتيجي يحذر من انعكاسات تمديد فترة الحظر الشامل





أكد الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عثمان ابوالمجد، ان الاجراءات التي تمت في الاسبوعين الماضيين ( فترة حظر التجوال الشامل )، هي بمثابة قرارات رئاسية تم تنفيذها بلا شك وقد استطاع المواطن تنفيذ هذه القرارات بصورة كبيرة اكثر من الذين كانوا وراء هذا القرار وكان يتملكهم خوف من توسع الوباء علي مستوى الولاية او القطر .

وقال ابوالمجد ان الدعاية الاعلامية التي سبقت القرار علي المستوى الإقليمي، جعلت المواطن على درجة من الوعي بان لفيروس كورونا ابعاد قد يتضرر منها اذا خالف هذا القرار ، ولكن في سبيل التشافي التزم المواطنين بقرار حظر التجوال الشامل .

ويرى أبو المجد انه في حال تمديد فترة حظر التجوال سيكون هناك انعكاسات سلبية ، ولا يجد القبول من جميع المواطنين بجميع فئاتهم نسبة لما عانوا منه الان علي المستوى الاقليمي والدولي ، ونجد في معظم الدول قد صدرت قرارات من هذا القبيل والان هذه الدول قد خفضت من هذه القرارات وسمحت لمواطنيها من مزاولة اعمالهم من اجل تخفيف هذه القيود .

وجزم ابوالمجد ان ازدياد الانعكاسات السلبية علي هذا القرار اذا ما تمت مقارنتها بفقد او تاثير هذا الوباء علي المواطن سواء العزل او الحجر او الموت لا تتغير ، واذا تم افساح المجال لمزاولة العمل فان النسبة ايضا لا تتغير ولا مع اتباع الارشادات الوقائية لذا من الافضل ان يتم التعايش مع هذا الوباء .

وطالب الدولة بعدم تمديد فترة الحظر وقال من الافضل ان يتم السماح للمواطنين بمزاولة اعمالهم مع اتباع طرق الوقاية والاشادات الصحية والاحتياطات اللازمة ، وخصوصا ان هناك بشارات علي المستوى الاقليمي كما تم في الاردن وموروتانيا وعدد من الدول العربية فقد تم فك الحظر وايضا في عدد من الدول الاروبية المانيا وبريطانيا وفرنسا وهذه من اكثر الدول التي تضررت نتيجة للوباء وكذلك الصين التي تعد بؤرة انتشار المرض ( ووهان ) الان جميع مواطنيها يزاولون اعمالهم وتعايشوا مع هذا الوباء باتباع طرق الوقاية .

وقال ابوالمجد ان تقرير منظمة الصحة العالمية وصف السودان بانه من اقل الدول المتأثرة بهذا الوباء بالاضافة الي تشكيك منظمة الصحة في اعداد الاصابات والوفيات وحالات الاشتباه مما يدل علي ان هذا العدد قد لا يرتقي الي مستوى الحقيقة .

وقال ابو المجد ان انعكاسات الحظر الشامل وتضييق الحلقة علي الموطن بعد الاسبوعين سوف يكون الوضع خطير ، وهذا قد ظهر جليا علي المستوى الاقتصادي والمعيشي والامني ، وخصوصا ان غالبية المواطنين يعتمدون علي ( رزق اليوم باليوم ).

وحذر ابو المجد ان اي راي اومجرد فكرة قد تؤدي الي قرار تمديد الحظر قد تكون لها انعكاسات سلبية وتزمر من قبل المواطنين وإلى مالا يحمد عقباه .

وناشد ابوالمجد كافة الجهات المختصة واللجنة المعنية بالطوارئ الصحية ووزير الصحة وكافة الاجهزة الامنية ان يتم النظر في عدم تمديد فترة الحظر الشامل لتحقيق مصلحة المواطن بمنظور متوازن يحقق المصلحة الاقتصادية والصحية والبيئية والامنية والاجتماعية حتي لا يكون هناك ضرر ولا ضرار .

الخرطوم: الوطن

شارك الموضوع :





