قرار بإنهاء خدمة مدير بنك النيلين المكلف ومدير فرع أبوظبي





انهت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال خدمة مدير بنك النيلين المكلف سهير إبراهيم أحمد والسيد اسامه عطا جبارة مدير بنك النيلين فرع أبوظبي.

وقال عضو اللجنة صلاح مناع في المؤتمر الصحفي للجنة مساء اليوم بالقصر الجمهورى ان قرار اللجنة بإنهاء خدمة المذكورين ياتي لوقف النزيف المستمر في قطاع البنوك كضرورة ملحة نتيجة للفساد الواضح في هذا القطاع.

وأبان أن اللجنة اتخذت هذا القرار لضرورة المسألة، مشيراً إلى أن اللجنة تعكف على دراسة ملفات عديدة، وشكر في هذا الخصوص وزارة العدل والنائب العام لتقديم ملفات وتحقيقات الفساد.

سونا

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